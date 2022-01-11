Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’a ve Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet’e teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet de kendilerini kırmayan Başkan Sezer’e teşekkür etti.
11 Oca 2022 - 15:15- Gündem Güncelleme: 11 Oca 2022 - 15:16
Polat ve Sarımehmet’ten Başkan Sezer’e ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.