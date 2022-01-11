Polat ve Sarımehmet’ten Başkan Sezer’e ziyaret

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’a ve Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet’e teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet de kendilerini kırmayan Başkan Sezer’e teşekkür etti.