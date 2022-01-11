11 Oca 2022 - 15:20- Gündem G: 11 Oca 2022 - 15:23

Kaynak ustası koronaya yenildi
Kaynak ustası koronaya yenildi mask

İzmit Veliahmet Mahallesi Korniş Caddesi üzerinde ikamet eden emekli kaynak ustası, 3 çocuk babası İbrahim Şafak (80) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 
# çocuk, covid-19

11 Oca 2022 - 15:20 - Gündem

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