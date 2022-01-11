YADEV ve 23 Nisan Engelsiz Çocuk Parkı yarın açılıyor

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta aktif rol almalarını, yaşam kalitelerini ve özgüvenlerini arttırmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşama Destek Evi (YADEV) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü itibariyle kayıtları almaya başladı. Bireylerin ortak kullanabileceği engelli oyun parkı, bowling, bocce, engelli basketbol sahaları ve günlük yaşam becerisi kazandıracak alanları içerisinde bulunduran 23 Nisan Engelsiz Çocuk Parkı ve YADEV, yarın saat 14.00’da hizmete giriyor.

KAYITLAR ALINIYOR

Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak No:24 adresindeki Kadıköy Muhtarlık binasında yer alan ve çalışmaların tamamlandığı Yaşama Destek Evi’nde, 3 Aralık 2021 tarihi itibariyle başvuru ve kayıtlar alınmaya başlandı. Psiko-motor ve zihinsel becerilerin geliştirileceği aktiviteleri içerisinde barındıran Yaşama Destek Evi’nden faydalanmak isteyen bireyler, kayıt oluşturmak veya bilgi almak için 0262 318 03 33 numaralı telefon hattını arayabilir ya da yadev.izmit.bel.tr adlı internet sitesinin başvuru kısmından kayıtlarını oluşturabilir.