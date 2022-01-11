Şenol İkizek resmen başkan

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Kocaeli Servisçiler Odası olağan kongresinde Şenol İkizek mevcut Başkan Ahmet Taşcı’yı devirerek odanın yeni başkanı seçildi. 52 oy farkla başkan olan İkizek bugün İzmit İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

“KORSANA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

İlçe seçim kurulu başkanı Tuğba Yurt'tan mazbatasını alan İkizek, "Trafik şube ve UKOME ile görüşeceğiz, korsan servisçilere karşı büyük bir mücadele göstereceğiz. Korsana asla izin vermeyeceğiz. Gebze'de olacağımız günlerde olacak ama ağırlıklı olarak İzmit'te oda binamızda olacağız. İlk önce esnafın işini kolaylaştıracak sistemlere çalıştık, onları hayata geçireceğiz.

“ÖRNEK BİR YÖNETİM GÖSTERECEĞİZ”

Esnafın kazancını artırmaya ve gider kalemlerini düşürmeye yönelik çalışmaklarımızı olacak. Esnafın daha iyi kriterlerde eğitim alması için görüşmeler yapacağız. İnşallah Kocaeli Servis Araçları Yönetimi, esnafına ve Türkiye genelindeki esnaflara örnek bir yönetim anlayışla hizmet vermeye başlayacak. Bunu ilk üç ayda hissedilir şekilde göstermeye başlayacağız” dedi.