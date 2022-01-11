, Darıca'nın Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri Ahmet Sönmez (85) isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri yaşlı adamın alzheimer, şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarının olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında kesinleşeceği öğrenildi.
11 Oca 2022 - 17:05- Gündem Güncelleme: 11 Oca 2022 - 17:09
Yaşlı adam kaldırımda ölü bulundu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 85 yaşındaki bir adam kaldırımda ölü olarak bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.