Kahvehanede çay 3 TL, Türk kahvesi 9 TL olacak

Kocaeli Kahveciler Odası, yeni yıl itibariyle yeni fiyat tarifesini belirledi. Oda Başkanı Erdoğan Göçer, yeni tarife ile ilgili dilekçesini Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına sundu. Dilekçede Göçer, “Kocaeli Kahveciler Esnaf Odamıza bağlı olan esnaflarımızın su, elektrik, tüp, doğalgaz, çay ve şeker zamlarından etkilendiği ekonomik olarak zorlandıkları tespit edilmiş olup çay fiyatlarının yeniden düzenlenebilmesi hususunda gereğini arz ederim” ifadelerine yer vererek belirledikleri yeni fiyat tarifesini de paylaştı.

“BİZİ TAM ANLAMIYLA KURTARMAYACAK”

Başkan Göçer, “Pandemi döneminin en çok etkilediği meslek olan kahvehane işletmeciliği ayakta zor duruyor. Meslektaşlarımız para kazanamaz duruma geldi. Yeni yılda öngörülen bir tarifemiz var. Bizi tam anlamıyla kurtaracak bir tarife olmasa da vatandaşın alım gücünü de göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptık” dedi. Yeni tarife, Birlik tarafından onay alınca 15 Ocak Cumartesi gününden itibaren kahvelerde 2 TL’ye satılan çay 3 TL’ye, 4,5 TL’den satılan Türk kahvesi ise 9 TL’ye yükselecek.

KAHVEHANE

· Çay: 3 TL

· Oralet (vb.): 3 TL

· Türk kahvesi: 9 TL

· Nescafe: 10 TL

ÇAY OCAĞI

· Çay: 2,50 TL

· Oralet (vb.): 2,50 TL

· Türk kahvesi: 7,50 TL

· Nescafe: 8,50 TL

ÇAY BAHÇESİ

· Çay: 5 TL

· Oralet (vb.): 5 TL

· Türk kahvesi: 11 TL

· Nescafe: 12 TL