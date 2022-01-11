11 Oca 2022 - 21:00- Gündem G: 11 Oca 2022 - 21:37

Kahvehanede çay 3 TL, Türk kahvesi 9 TL olacak

Kocaeli Kahveciler Odası’nın talebi üzerine yılbaşından sonra kahvehanelerdeki ince belli bardakta içilen tavşan kanı çaylara da zam geliyor. 15 Ocak itibariyle geçerli olacak tarifeye göre çay, kahvehanede 2 TL’den 3 TL’ye çıkacak, 4,5 TL’den satılan Türk kahvesi ise 9 TL’ye satılacak
Kahvehanede çay 3 TL, Türk kahvesi 9 TL olacak mask

Kocaeli Kahveciler Odası, yeni yıl itibariyle yeni fiyat tarifesini belirledi. Oda Başkanı Erdoğan Göçer, yeni tarife ile ilgili dilekçesini Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına sundu. Dilekçede Göçer, “Kocaeli Kahveciler Esnaf Odamıza bağlı olan esnaflarımızın su, elektrik, tüp, doğalgaz, çay ve şeker zamlarından etkilendiği ekonomik olarak zorlandıkları tespit edilmiş olup çay fiyatlarının yeniden düzenlenebilmesi hususunda gereğini arz ederim” ifadelerine yer vererek belirledikleri yeni fiyat tarifesini de paylaştı.

“BİZİ TAM ANLAMIYLA KURTARMAYACAK”

Başkan Göçer, “Pandemi döneminin en çok etkilediği meslek olan kahvehane işletmeciliği ayakta zor duruyor. Meslektaşlarımız para kazanamaz duruma geldi. Yeni yılda öngörülen bir tarifemiz var. Bizi tam anlamıyla kurtaracak bir tarife olmasa da vatandaşın alım gücünü de göz önünde bulundurarak bir çalışma yaptık” dedi. Yeni tarife, Birlik tarafından onay alınca 15 Ocak Cumartesi gününden itibaren kahvelerde 2 TL’ye satılan çay 3 TL’ye, 4,5 TL’den satılan Türk kahvesi ise 9 TL’ye yükselecek.

KAHVEHANE

·         Çay: 3 TL

·         Oralet (vb.): 3 TL

·         Türk kahvesi: 9 TL

·         Nescafe: 10 TL

ÇAY OCAĞI

·         Çay: 2,50 TL

·         Oralet (vb.): 2,50 TL

·         Türk kahvesi: 7,50 TL

·         Nescafe: 8,50 TL

ÇAY BAHÇESİ

·         Çay: 5 TL

·         Oralet (vb.): 5 TL

·         Türk kahvesi: 11 TL

·         Nescafe: 12 TL

11 Oca 2022 - 21:00 Kocaeli- Gündem

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Oturup kahveci kendi içer artık çayını kahvesini

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 21:34
01

Tuzsuz - İyi ki kahve sevmiyorum, diyeceğim ama benzin zammından banane, benim arabam yok ki, diyenlerle aynı gruba girmek istemedim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 21:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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