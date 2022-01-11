Bakkallar, yeni ‘Perakende Yasası’ndan umutlu

16 Ocak’ta yapılacak olan kongreye hazırlanan Kocaeli Bakkalcılar Odası Başkanı Bayram Kütük, yeni Perakende Yasası’nın umut verici olduğunu söyledi. 2014’te çıkan yasada hayal kırıklığına uğradıklarını ve umduklarını bulamadıklarını söyleyen Kütük, “Bu defa yasa bizim lehimize çıkabilir. Bu da bakkalların elini güçlendirir” dedi. Kütük, talep edilen önerileri şu şekilde özetledi, “Sigara ve ekmek gibi ürünler artık sadece bakkal ve büfelerde satılsın, nüfusa dayalı olarak market ruhsatı verilsin, belli bir metrekarenin altındaki iş yerlerine market ruhsatı verilmesin, zincir marketlere saat sınırlandırması ve haftada bir gün kapalı kalma zorunluluğu getirilsin.”

“YEREL YÖNETİMLER YETKİLENDİRİLMELİ”

Kütük, “Balıkesir Dursunbeyli Belediyesi ilçe meclis kararıyla zincir marketlere ruhsat vermeme kararı almıştı. Ancak konu yargıya taşındı ve meclis kararı hükümsüz kaldı. Bu ve bu tür olayların yaşanmaması için yerel yönetimlerin eli kanunlarla güçlendirilmeli” dedi.

“OTOPARKLARI MARKET YAPIYORLAR”

“Belediyeler belli bir nüfus oranına göre ruhsat versin ve nüfusu aşacak şekilde aynı bölgelere market ruhsatı vermesin” diyen Kütük, “Bina sahiplerinin otoparkları dükkana çevirtip daha sonra zincir marketlere kiraya veriyorlar. Bu tür bir olay İzmit’te de yaşandı ve biz konu hakkında şikâyetçi olduk ve zincir marketin kapatılmasını sağladık” diye konuştu.

“ZİNCİR MARKETLER, 70 İŞ KOLUNU ETKİLİYOR”

Başkan Kütük, “Bugün zincir marketlerde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Kırtasiyeden zücaciyeye, araba lastiğinden kasaba, 70 farklı sektörü etkileyen zincir marketler, yerel esnafı bitiriyor. Bu gidişe dur demek için yeni dönemde taslak olarak hazırlanan ‘Perakende Yasası’nın eksiksiz olarak onaylanmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRİKMİŞİ OLAN BAKKAL AÇIYOR”

Kocaeli’ye 1986 yılında geldiğini belirten Kütük, “Gündüz don lastiği, bulaşık teli akşam boza satarak bugünkü halime geldim. Bakkal işletmek özveri ister, sabır ister, hesap yapmak ister. İlimizde 5 bin kadar bakkal ve büfe bulunuyor. Her ay ortalama 100 tane bakkal kapanıyorsa 200 tane de yeni açılıyor. İşinden kovulan, kenarı da parası olan, emekli ikramiyesini alan bakkal kuruyor. Girişimci olmaları memnuniyet verici ancak bu mesleğin inceliklerini bilmeden körü körüne bu işlere irmesinler. Danışsınlar oda olarak elimizden gelen desteği veririz” dedi.

“16 OCAK’TA KONGRE YAPACAĞIZ”

Kocaeli Bakkalcılar Odası Başkanı Bayram Kütük, “İlimizde 4 adet bakkal odası bulunuyor. Kocaeli Bakkallar Odası dışında Gebze, Gölcük ve Derince’de de bakkal odası var. Kocaeli Bakkallar Odası olarak olağan genel kurulumuzu 16 Ocak Pazar günü yapacağız. Tüm bakkal esnafımızı genel kurulumuza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.