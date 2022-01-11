Büyükşehir algıyı eline yüzüne bulaştırdı! CHP diye kendi dönemlerini paylaştılar

İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkan seçilmesi ile birlikte 2004 yılından beri AKP tarafından yönetilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi dönemleri öncesi ile sonrasında Kocaeli’de yaşanan dönüşümü yansıtmak amacı ile resmi sosyal medyada hesaplarında bir takım görseller paylaştı. “90’larda Kocaeli ve Bir zamanlar Kocaeli” etiketi ile paylaşılan fotoğraflarda SHP ve CHP dönemi kötülenerek dönemin altyapısı ve çevre kirliliğine vurgu yapılmak istendi. Ancak Büyükşehir Belediyesi hedeflediği algıyı eline yüzüne bulaştırdı.

2007 YILINDAN SU BASKINI

Belediyenin resmi hesaplarında “20 yıl öncesini sormuşsunuz” yorumu ile yapılan paylaşımlarda AKP döneminde yaşanan çevre ve altyapı felaketleri paylaşıldı. Belediyenin resmi Twitter hesabında paylaştığı su baskını fotoğraflarının birinde AKP afişi dikkatlerden kaçmadı. 2007 genel seçimlerini kazandıktan sonra AKP tarafından hazırlanan “Teşekkürler Türkiye, nice ak yıllara” yazılı afiş paylaşılan fotoğrafların birinde yer alıyordu. Yaptıkları hatayı fark eden belediye kısa süre içerisinde görseli kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı.

KULE AKP DÖNEMİNDE SEL BASKINI İSE CHP!

20 yıl öncesi diyerek paylaşılan bir başka fotoğrafta ise yine büyük bir hataya imza atıldı. Kendi dönemlerinde yaşanan bir başka su baskınını paylaşan büyükşehir belediyesi, söz konusu fotoğraftaki yanlışlarını henüz fark etmedi. Doğukışla Parkı yakınlarındaki su baskınına tepki göstermek için bot ile yüzen vatandaşın yer aldığı görselin arka planında 2004 model aracın bulunması dikkatlerden kaçmadı. Yine aynı görselde AKP döneminde 2008 yılında tamamlanan Doğukışla Gençlik Parkı’nın kulelerinin inşaatının yer alması da dikkat çekti.