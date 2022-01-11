Yeni vaka sayısı 75 bine yaklaştı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Ocak Salı gününün verilerine göre, 430 bin 253 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 75 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 74 bin 266 yeni vaka tespit edilirken 137 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 39 bin 226 kişi sağlığına kavuştu.

REKOR KIRILDI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Vaka sayısı en son 6 Ocak 2022’de 68 bin 413 seviyesini görerek rekor kırmıştı.

BAKAN KOCA: ARTIŞ, VEFAT SAYILARINA YANSIMIŞ DEĞİL

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın” ifadelerini kullandı.