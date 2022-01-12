12 Oca 2022 - 09:36- Gündem G: 12 Oca 2022 - 09:40

Metalde işçi ve işveren zam oranında anlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıktı.
Metalde işçi ve işveren zam oranında anlaştı mask

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Türkiye'de 130 bin, Kocaeli'de ise işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı. 2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı. Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.
# Zam

12 Oca 2022 - 09:36 - Gündem

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