Karantinadaki üniversite öğrencileri Büyükşehir’in merkezinde misafir ediliyor

Kocaeli, misafirperverliği ve sunduğu sosyal imkânlar sayesinde gençlerimizin eğitim süresince güvenli ve iyi vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Şehrimize iyi bir eğitim almak için diğer illerden gelen üniversite öğrencilerinden koronavirüs hastalığına yakalananlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘ Covid-19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde misafir ediliyor.

AİLE ORTAMINDA MİSAFİR EDİYORUZ

7-24 sağlık ve güvenlik hizmetinin sunulduğu ‘Covid-19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde üniversite öğrencileri aile ortamında misafir ediliyor. Öğrenciler final haftasında Covid-19’a yakalandıklarını fakat kaldıkları bu merkezde huzurlu bir akademik dönem geçirdiklerini belirtiyor. Covid-19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde 7-24 polis, doktor, hemşire ve idari personel bulunuyor. Karantina sürelerini geçirdikleri merkezde sunulan hizmetler arasında odalarına kadar 3 öğün yemek, çay-kahve, odalarda lavabo ve banyo, ders çalışma masası, sınırsız internet hizmeti sunuluyor.

COVİD-19 ÖĞRENCİ İZLEM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ‘Covid-19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları periyodik olarak sürdürülüyor. Büyükşehir yetkilileri, her öğrenciye kişiye özel kullanabilmesi için banyo ve el havlusu, diş macunu, şampuan, maske, el dezenfektanı gibi şahsi malzemeler verildiğini belirterek, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından merkezde kaldıkları karantina süresince dışarıdan misafir ve ziyaretçi kabul edilmediğini belirtiyor.