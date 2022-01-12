12 Oca 2022 - 10:21- Gündem G: 12 Oca 2022 - 10:22

Dilovası katlı otopark son sürat ilerliyor

Büyükşehir, Dilovası ilçesindeki projede hızlı bir ilerleme kaydediyor

Dilovası katlı otopark son sürat ilerliyor mask

‘Mutlu şehir Kocaeli’ sloganı kapsamında kent genelinde önemli yatırımlara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmette dur durak demeden çalışıyor. Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli’de yaşayan vatandaşların her ihtiyacına cevap veren Büyükşehir, yapımı devam eden projeleri de tamamlamak için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Dilovası ilçesine kazandıracağı “Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” projesinde hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Dilovası’na farklı bir kimlik kazandıracak projede kaba inşaat yapı iyice kendini gösterirken, bu doğrultuda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri zemin katın tabliye kalıp imalatına geçerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

PAZAR YERİ DE OLACAK

İlçede yaşayan vatandaşların haftada bir gün rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayacağı 4 katlı yapı, haftanın diğer altı günü otopark hizmeti verecek. Hızlı yükselen “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” inşaatında 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum katın imalatlarını tamamlayan ekipler, yapının pazar alanı olacak olan zemin katında ise tabliye kalıp imalatına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin” yaz aylarında tamamlanıp, hizmete açılması planlanıyor.

165 ARAÇLIK OTOPARK

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde projelendirildi. Buna göre zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak. Böylelikle otopark 165 araçlık kapasiteye sahip olacak.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Karantinadaki üniversite öğrencileri Büyükşehir’in merkezinde misafir ediliyor mask
Karantinadaki üniversite öğrencileri Büyükşehir’in merkezinde misafir ediliyor
Akıllı Şehir Kocaeli “Hackathon” başlıyor mask
Akıllı Şehir Kocaeli “Hackathon” başlıyor
Cımbızdere’de artık futbol sahası da olacak mask
Cımbızdere’de artık futbol sahası da olacak
Gebze Tepemanayır’da bozulan yola bakım mask
Gebze Tepemanayır’da bozulan yola bakım
Cemil Meriç öğrencileri mutfakta da çok başarılı mask
Cemil Meriç öğrencileri mutfakta da çok başarılı
Kartepe Gülümser Sokakta kaldırım yapımına başlandı mask
Kartepe Gülümser Sokakta kaldırım yapımına başlandı
Çocukluk döneminde sağlıklı ve doğru beslenme şart   mask
Çocukluk döneminde sağlıklı ve doğru beslenme şart  
Adnan Menderes’te kuzey asansör revizyon tadilatında mask
Adnan Menderes’te kuzey asansör revizyon tadilatında
Kent trafiği ileri teknoloji ile yönetiliyor mask
Kent trafiği ileri teknoloji ile yönetiliyor
EDESİS santral yokuşunda kaza riskini azaltıyor mask
EDESİS santral yokuşunda kaza riskini azaltıyor

12 Oca 2022 - 10:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.577.273 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Dilovası katlı otopark son sürat ilerliyor mask
Dilovası katlı otopark son sürat ilerliyor
Karantinadaki üniversite öğrencileri Büyükşehir’in merkezinde misafir ediliyor mask
Karantinadaki üniversite öğrencileri Büyükşehir’in merkezinde misafir ediliyor
Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır mask
Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır
Akıllı Şehir Kocaeli “Hackathon” başlıyor mask
Akıllı Şehir Kocaeli “Hackathon” başlıyor
Yeni vaka sayısı 75 bine yaklaştı! mask
Yeni vaka sayısı 75 bine yaklaştı!
Şenol İkizek resmen başkan mask
Şenol İkizek resmen başkan
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL