Dilovası katlı otopark son sürat ilerliyor

‘Mutlu şehir Kocaeli’ sloganı kapsamında kent genelinde önemli yatırımlara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmette dur durak demeden çalışıyor. Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli’de yaşayan vatandaşların her ihtiyacına cevap veren Büyükşehir, yapımı devam eden projeleri de tamamlamak için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in Dilovası ilçesine kazandıracağı “Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” projesinde hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Dilovası’na farklı bir kimlik kazandıracak projede kaba inşaat yapı iyice kendini gösterirken, bu doğrultuda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri zemin katın tabliye kalıp imalatına geçerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

PAZAR YERİ DE OLACAK

İlçede yaşayan vatandaşların haftada bir gün rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayacağı 4 katlı yapı, haftanın diğer altı günü otopark hizmeti verecek. Hızlı yükselen “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” inşaatında 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum katın imalatlarını tamamlayan ekipler, yapının pazar alanı olacak olan zemin katında ise tabliye kalıp imalatına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin” yaz aylarında tamamlanıp, hizmete açılması planlanıyor.

165 ARAÇLIK OTOPARK

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde projelendirildi. Buna göre zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak. Böylelikle otopark 165 araçlık kapasiteye sahip olacak.