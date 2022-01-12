12 Oca 2022 - 10:23- Gündem G: 12 Oca 2022 - 10:25

İzmit Belediyesi kent orkestrası kuruyor

İzmit Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere geçici süreli Kent Orkestrası ve Bando personeli alacak. Personel alımı için başvurular 11-18 Ocak tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılacak

İzmit Belediyesi kent orkestrası kuruyor mask

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere Kent Orkestrası ve Bando Personeli alacak.  Trompetten klarnete, davuldan saksafona birçok enstrümanın yer aldığı İzmit Belediye Bando Takımı için personel alım başvuruları 11-18 Ocak tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden online olarak yapılacak. Başvuracak adayların formda istenen tüm kriterleri eksiksiz olarak doldurması gerekiyor.  


ALIM YAPILACAK MÜZİSYENLER

İzmit Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Şef, Saksafon, Trompet, Klarnet, Yan Flüt, Trombon, Bariton Tuba, Keman, Viyola, Viyolonsel, Vurmalı Enstrüman, Alt Yapı Enstrümanı, Solist, Aranjör alımı yapılacak.


MÜRACAAT KOŞULLARI 


• T.C. vatandaşı olmak


• Güzel Sanatlar Fakültesinden ve Konservatuar Bölümlerinden (lisans – ön lisans- lise) eğitiminden mezunu olmak


• 45 yaşını aşmamış olmak


• Ritm bilmek


• Pedagojik formasyonu tamamlamış


• Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi olmak


• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek


• İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı olmak


• Erkek adaylar için askerlik  görevi tamamlanmış olmak


• İzmit sınırları içerisinde ikamet etmek


• Adli Sicil Kaydı bulunmamak


• Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,


•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.


BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER
• Diploma veya mezuniyet belgesi
• İkametgâh
• Adli sicil kaydı
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
• İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

ÖNEMLİ BİLGİ
Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecek.  Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. 


İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438 / 1439 / 1440 / 1441 )

# sağlık, İzmit belediyesi

12 Oca 2022 - 10:23 - Gündem

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