Yavuz çifti, “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren”i izledi

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini öğrenciler ile birlikte izlediler. Yavuz Çifti’ne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu da eşlik etti. İzlenen filmin ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden, film hakkındaki duygu ve düşüncelerini dinleyen Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, başarı dileklerinde bulundular.

SEVDAMIZ T.C. VE ŞEHİTLERİMİZ"

Sinema öncesinde konuşan Vali Seddar Yavuz, “Sevgili öğrenciler son dönemde adeta simge haline gelen şehidimiz Eren Bülbül’ün filmini eşim ve sizlerle beraber izleyelim istedik. Bu vatan, şehadete adeta bir gül bahçesine girercesine koşan vatanseverlerin omzunda yükseliyor. Bizim sevdamız; Türkiye Cumhuriyeti, Ay Yıldızlı Al Bayrağımız ve şehitlerimizdir. Şehitlerimiz; bizim her zaman minnet ve şükran duyduğumuz, yüce bir makamın sahipleridir. İnşallah bu yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Aziz Türk Milleti’nin asrı olacaktır” dedi.