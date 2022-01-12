Heybe Kadın Kooperatifi’nden özel insanlara özel yiyecek

Karamürsel'de geçen yıl kadınlar tarafından kurulan, yöresel ürünlerin imal edildiği Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar, bu defa Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde eğitim gören özel vatandaşlara hazırladıkları yiyecekleri dağıtarak birlikte güzel vakit geçirdiler. Kooperatif Başkanı Gonca Şimşek, “Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda toplum yararına gerçekleştirilecek her türlü oluşumda var olmayı ilke edindik. Ve bu doğrultuda Karamürsel'de, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde bir araya geldiğimiz gençlerle hem sohbet ettik hem de öğle yemeğimizi yedik” dedi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi de tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.