12 Oca 2022 - 14:16- Gündem G: 12 Oca 2022 - 14:18

Heybe Kadın Kooperatifi’nden özel insanlara özel yiyecek

Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi kadınları, yaptıkları yiyecekleri Karamürsel’deki özel insanlara ikram etti. Kooperatif Başkanı Gonca Şimşek, “Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda toplum yararına gerçekleştirilecek her türlü oluşumda var olmayı ilke edindik” dedi

Büşra Çetin
Büşra Çetin Tüm Haberleri
Heybe Kadın Kooperatifi’nden özel insanlara özel yiyecek mask

Karamürsel'de geçen yıl kadınlar tarafından kurulan, yöresel ürünlerin imal edildiği Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar, bu defa Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde eğitim gören özel vatandaşlara hazırladıkları yiyecekleri dağıtarak birlikte güzel vakit geçirdiler. Kooperatif Başkanı Gonca Şimşek, “Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda toplum yararına gerçekleştirilecek her türlü oluşumda var olmayı ilke edindik. Ve bu doğrultuda Karamürsel'de, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde bir araya geldiğimiz gençlerle hem sohbet ettik hem de öğle yemeğimizi yedik” dedi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi de tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.
# eğitim, Kadın, karamürsel

12 Oca 2022 - 14:16 - Gündem

Muhabir  Büşra Çetin

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