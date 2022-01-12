Heybe Kadın Kooperatifi’nden özel insanlara özel yiyecek

Karamürsel'de geçen yıl kadınlar tarafından kurulan, yöresel ürünlerin imal edildiği Karamürsel Heybe Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar, bu defa Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde eğitim gören özel vatandaşlara hazırladıkları yiyecekleri dağıtarak birlikte güzel vakit geçirdiler. Kooperatif Başkanı Gonca Şimşek, “Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda toplum yararına gerçekleştirilecek her türlü oluşumda var olmayı ilke edindik. Ve bu doğrultuda Karamürsel'de, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde bir araya geldiğimiz gençlerle hem sohbet ettik hem de öğle yemeğimizi yedik” dedi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimi de tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.
# eğitim, Kadın, karamürsel
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.