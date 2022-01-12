Kartepe Belediyesi’nin starı “Sevgili Yönetmenim”de  

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden Nurdoğan Tuncel, belediye bünyesinde görevine devam ederken sanat dünyasında da yoluna devam ediyor. Son olarak Payitaht Abdülhamit’in ‘Emniyet Amiri’ rolünü başarıyla canlandıran Nurdoğan Tuncel, Hiperaktif Tiyatro Ekibi’nin oynadığı Hasan Yasal’ın yazdığı ve yönettiği "Sevgili Yönetmenim" adlı oyuna ‘Tramvaycı’ karakteri ile dahil oldu.

TURNEYE ÇIKIYOR

Oyunculuk kariyerine usta yönetmen ve oyuncu Kemal Başar’dan aldığı eğitim ile devam eden Tuncel, Marmara Spina Bifida Engelliler Derneği’nin sponsorluğunda kurulan Hiperaktif Tiyatro Ekibi’nin kadrosuna dahil oldu. Tranmvaycı karakterini canlandıran Nurdoğan Tuncel, “Sevgili Yönetmenim” tiyatro gösterisi ile Gölcük Kervansaray Merkezi’nde sergiledikleri oyunla seyirciyi tam not aldı. Sevgili Yönetmenim tiyatro oyunu Gölcük’ten sonra bugün Bursa'da ve 16 Ocak’ta Balıkesir Ayvalık’ta seyirciyle buluşmak için turneye çıkıyor.