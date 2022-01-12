Dilovalı 3 bin öğrenci “Eren İyi ki Varsın” filmine gitti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze’de bir alışveriş merkezinde gösterime giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmine ilçedeki Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu ve Şehit Mehmet Kocabay Ortaokulu’ndan toplam 3 bin öğrenciyi götürdü. Sinema etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da eşlik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak organizasyonla sinemaya götürülen Dilovalı öğrenciler, bir yandan sinema keyfi yaşarken bir yandan da Trabzon Maçka'da şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsünü anlatan filmi heyecanla izlediler.