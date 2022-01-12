12 Oca 2022 - 14:18- Gündem G: 12 Oca 2022 - 14:19

Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç Başiskele’ye geliyor

2022 yılını ilçede “ Kadın ve Aile Yılı” ilan eden Başiskele Belediyesi tarafından ilçede seminer ve eğitimlere devam ediliyor. “Kadın ve Aile Yılı”n...
Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç Başiskele’ye geliyor mask

2022 yılını ilçede “ Kadın ve Aile Yılı” ilan eden Başiskele Belediyesi tarafından ilçede seminer ve eğitimlere devam ediliyor. “Kadın ve Aile Yılı”nın temellerini geçen yılın son ayında atmaya başlayan Başiskele Belediyesi, “Konumuz Aile” sloganıyla Başiskele’de ilk olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i misafir ettikten sonra bu hafta Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç’ı konuk edecek. Aileye dair konuların konuşulacağı program yarın (14 Ocak) saat 19:00’da Barbaros Mahallesi Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek söyleşiye tüm vatandaşlar ücretsiz katılım gösterebilecekler.
# Kadın, Başiskele

12 Oca 2022 - 14:18 - Gündem

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