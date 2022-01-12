2022 yılını ilçede “ Kadın ve Aile Yılı” ilan eden Başiskele Belediyesi tarafından ilçede seminer ve eğitimlere devam ediliyor. “Kadın ve Aile Yılı”nın temellerini geçen yılın son ayında atmaya başlayan Başiskele Belediyesi, “Konumuz Aile” sloganıyla Başiskele’de ilk olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i misafir ettikten sonra bu hafta Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç’ı konuk edecek. Aileye dair konuların konuşulacağı program yarın (14 Ocak) saat 19:00’da Barbaros Mahallesi Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek söyleşiye tüm vatandaşlar ücretsiz katılım gösterebilecekler.
12 Oca 2022 - 14:18- Gündem Güncelleme: 12 Oca 2022 - 14:19
Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç Başiskele’ye geliyor
2022 yılını ilçede “ Kadın ve Aile Yılı” ilan eden Başiskele Belediyesi tarafından ilçede seminer ve eğitimlere devam ediliyor. “Kadın ve Aile Yılı”n...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.