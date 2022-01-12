Gölcük’te unutulmaya yüz tutmuş el sanatları eğitimine devam

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarına sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Gölcük Belediyesi eğitimlerine devam ediyor. Gölcük Belediyesi ocak ayı Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında; Dokuma Ustası Onur Başpınar’ın katılımıyla Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı konusunda eğitim çalışması düzenleyecek. Sivas’tan Gölcük’e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar; dokuma çeşitleri hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Eğitimler; 28-29-30 Ocak günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek.