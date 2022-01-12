Gölcük’te unutulmaya yüz tutmuş el sanatları eğitimine devam

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarına sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla birçok etkinlik düzenleyen Gölcük Belediyesi eğitimlerine devam ediyor. Gölcük Belediyesi ocak ayı Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında; Dokuma Ustası Onur Başpınar’ın katılımıyla Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı konusunda eğitim çalışması düzenleyecek. Sivas’tan Gölcük’e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar; dokuma çeşitleri hakkında katılımcılara bilgiler verecek. Eğitimler; 28-29-30 Ocak günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.