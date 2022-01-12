Belsa’da yüksek tansiyonlu kongre “Satana da alana da lanet olsun”

Belsa Plaza İş Merkezi Yönetim Kurulu Kat Malikleri 27’inci Olağan Kongresi bugün saat 13.00’da Bahane Plus Düğün Salonunda yapıldı. Kongrede mevcut yöneticiler Başkan Fadime Coşkun, Mehmet Çalışal, B Blok’un yeni sahipleri adında yönetimde olan Cebrail Çetinkaya bir kez daha aday oldu. 634 bağımsız bölüm ve 430 kat maliki üyenin bulunduğu kongrede geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamamıştı. Bugün çoğunluk aranmaksızın gerçekleşen kongreye katılım beklenenden az oldu. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Nuriye Köksal yaparken üyeliklerini ise Muazzez Erdoğan ve İrem Koç gerçekleştirdi.

“SATANA DA ALANA DA LANET OKUYORUM”

Kongrede gündem dışı söz alan esnaf İbrahim Demirtaş B Blok’un satılmasına yüksek sesle tepki gösterdi. İYİ Parti İzmit İlçe kurucu yöneticilerinden olan İbrahim Demirtaş geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Demirtaş tansiyonu yükselten konuşmasında, “Yapılan ihale sonrası 176 bağımsı bölüm olan B blok satıldı. Buradaki tüyü bitmemiş çocuğun hakkı var. İzmit’in kalbinde yer atan bir yeri satmalarını kınıyorum. Alanı da satılmasında aracı olana da lanet okuyorum. Bu kadar belediye ve kamu yeri dururken satıldı. BELSA da iki senedir kimseyi görmedim. Bu insanları şimdi ellerinde 30’ar oy var. Hepsini kaldırıp evlerine gidecekler. İş yapamıyorum aidatımı ödemedim. Yönetim ihanet içinde. Bugün genel kurul sizin olsun. Arkamda hiçbir siyasi parti yok. Sırf bu konuşmayı yapmak için partimden istifa ettim” şeklinde tepki gösterdi.

“YARIM AİDAT TALEBİNE YETKİ”

Pandemi sürecinde kapalı kalan iş yerlerinde 7 ay boyunca yarım aidat alınması konusu kongrede görüşüldü. Konu ile ilgili konuşan yönetici Cebrail Çetinkaya, “Vekaleten geldim. Yönetim toplantılarını kaçırmadım. Bunu yaptığımızda diğer esnafımız neden bize yok diyebilir. Bu önerge daha önce gelmiş olsa hesap kitap yapardık. Kafeler konusunda da kapalı kalan esnaflar konusunda inceleme yapılması için yönetime yetki verilsin. Bu şekilde inceleyip karar verelim” ifadelerini kullandı. Önerge yönetime yetki verilmesi şeklinde güncellendikten sonra oy birliği ile geçti.

AİDAT TARTIŞMASI

Aidat ücretlerine zam yapılması maddesinde söz alan Mevcut Başkan Fadime Coşkun, “Az da olsa aidatlara artış yapılması gerekiyor. 3 Yıl artış yapmadık. Maliyetler yükseldi. Ufak da olsa zam yapılması gerekiyor. İş merkezinde çalışan personeller var. Asgari ücret arttı. Onların da ödemesi yapılması gerekiyor. 203 bin aidat geliri var 150 bin lirası ile personel maaşı ödeniyor 50 bin doğalgaz faturası geliyor. Şuanda metrekaresi 12 lira. Yaptığımız hesaplamalara göre en az 15 lira olması gerekiyor” şeklinde konuştu. Zam yapılmasına karşı çıkan esnaflar ve yönetim arasında fikir ayrılığı yaşandı.

ÇAP TARTIŞMASI

Aidat ücret artımına tepki gösteren Rıza Çetinkaya yönetime tepki gösterdi. Çetinkaya, Başkan Fadime Coşkun’a yönelerek, “İnsanlar zor durumda. Aidatları yükseltmeyim. Otoparktan gelecek ödemelerden masraflar karşılansın. Neden daha önceki yönetimde bunu gündeme getirmediniz? Fadime Hanım siz Belsa Plaza Yönetiminde başkanlık yapacak çapta değilsiniz”diyerek tepki gösterdi. Başkan Coşkun ise ifadeler karşılığında teşekkür etti.

BELSA KAPILARI 23.00’DA KAPANACAK

Belsa Plaza da kapılarının sabah saat 07.00’de açılıp akşam 22.00’de kapatılması gündemi de tartışılan konular arasında yer aldı. Kafe esnafı 12’ye kadar müşterilerinin olduğunu ifade ederek bir kapının sürekli açık kalmasını talep etti. Yapılan tartışmalar sonrasında 1 kapının sürekli açık kalması şartı ile gece 23.00 ile 07.00 arasında kapatılması kararı oy çokluğu ile alındı.

“FATMA HANIM GELMEMEMİ İSTEDİ”

Divan Kurulunun aday listesi istemesinden sonra İbrahim Demirtaş aday olmak istediğini ifade etti. Yönetimi olmadığı için adaylığı kabul edilmeyen Demirtaş “Söylemediniz” şeklinde tepki gösterdi. Demirtaş yüksek sesle yaptığı konuşmada, “Aday olmak istedim. Fatma Hanım bana neden özellikle geldi. Bu yönetim kurulu toplantısına gelmememi ve bu konuşmayı yapmaması istedi. Sen buranın müdürü olacaksın dediler. 4 Çocuğumun üzerine yemin ederim ki Fadime Hanım bizzat bana gelerek engellemeye çalıştı. Neyle iltisaklı belli olmayan 176 oy. Beni bunlar mı yönetecek” şeklinde konuştu. Yönetici Cebrail Çetinkaya İbrahim Demirtaş’ın sözlerine tepki göstererek terbiyesizlik yapma dedi. Demirtaş buna karşılık olarak, “Ben mi terbiyesizim. Recep Tayyip Erdoğan mı terbiyesiz. Şov yapmıyorum. Sen devlete terbiyesiz mi diyorsun” şeklinde konuştu. Daha sonra aday yönetim oy çokluğu ile başkan seçildi.

BELSA PLAZA YÖNETİM

Başkan Fadime Coşkun,

Cebrail Çetinkaya

Mehmet Çalışal

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Ali Bahadır Çakmak

Ersin Biçer

Musa Kahraman