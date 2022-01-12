12 Oca 2022 - 14:56- Asayiş G: 12 Oca 2022 - 14:58

5 çocuk annesi koronaya yenildi

Eski Saraybahçe belediyesinden emekli merhum Güner Cansever’in eşi, 5 çocuk annesi Bahriye Cansever(64)Kovid-19 nedeniyle vefat etti.Cenazesi Kent Ca...

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
5 çocuk annesi koronaya yenildi mask

Eski Saraybahçe belediyesinden emekli merhum Güner Cansever’in eşi, 5 çocuk annesi Bahriye Cansever(64)Kovid-19 nedeniyle vefat etti.Cenazesi Kent Camiinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

12 Oca 2022 - 14:56 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.577.273 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kaldırımda yürürken otomobil çarptı mask
Kaldırımda yürürken otomobil çarptı
Ekipleri alarma geçiren genç adam, derin uykuya dalmış mask
Ekipleri alarma geçiren genç adam, derin uykuya dalmış
Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı mask
Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı
Kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti mask
Kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı mask
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL