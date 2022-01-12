12 Oca 2022 - 15:02- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:04

U-16 ‘lar da geriye sayıma geçti

Kocaeli U16 Futbol Ligi de geri sayıma geçti. Gruplar ve fikstür belirlendi. 90 takım bölgesel olarak mücadele edecek
U-16 ‘lar da geriye sayıma geçti mask

Pandemiden iki yıl sonra yeniden futbola buluşmaya hazırlanan amatörlere U16’lar da katılıyor. U-16 futbol liglerinde fikstür ve gruplar belirlendi. 12 grupta mücadele edecek takımlar, lisans işlemleriyle yoğun bir trafik yaşıyorlar. Bölgesel olarak oynanacak ligde 12 ilçenin de heyecanı ilgiyle izlenecek. 12 grupta 90 takım ve yaklaşık 200 0 genç sporcu, aileleriyle birlikte sahaları dolduracak.

12 Oca 2022 - 15:02 - Spor

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