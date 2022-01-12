Darıca 2021’i 112 madalya ile tamamladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2021 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla hem ilçenin hem de ülkenin gururu oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve sürekli yakından takip ettiği Eğitim Spor Kulübü, karate, boks, muaythai, bilek güreşi, kick boks ve atletizm gibi alanlarda iller arası, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

OLİMPİYAT İLE TARİHE GEÇEN BAŞARI

Birçok farklı branşta yatırımların meyvesini toplayan Darıca Belediyesi, özellikle karate branşında ülke tarihine geçen bir başarı yakaladı. Darıca Belediyesi’nin milli sporcusu olan Eray Şamdan, Olimpiyat ikincisi olarak ülkemize karate branşında madalya getiren ilk isim olarak tarihi bir başarı elde etti. Her branşta adeta rüzgar gibi esen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gerek bireysel gerekse de takım sporları dalında 58 altın, 23 gümüş ve 31 bronz olmak üzere toplamda 112 madalya kazanarak büyük bir başarı yakaladı.

DARICA’NIN MARKA DEĞERİNE KATKI

Şehirlerarası ulusal turnuvalara adeta ambargo koyan Darıca Belediyesi ayrıca Türkiye şampiyonaları ve uluslararası şampiyonalarda da rüzgar gibi esti. Özellikle uluslararası arenada Olimpiyat, Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları ve Balkan Şampiyonalarında da 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak Darıca’nın marka değerini yükseltti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, başarı çizgisini devam ettireceklerini belirterek “Bize her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a teşekkür ediyorum. Spordaki başarımızı sürdürmek için çalışacağız” dedi.

BIYIK: “SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Spora ve sporcuya her zaman destek veren ve her zaman yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2021 yılında elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Eğitim Spor Kulübümüzün başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Kulübümüz bünyesinde farklı spor branşlarını da dahil ederek gençlerimizin hizmetinde olacağız. Biz bu yola çıkarken bizim çocuklara inanıyoruz demiştik. Bizim çocuklar da elde ettikleri başarılarla en güzel övgüyü hak ettiler. Darıca Belediyesi olarak Darıca’nın çocuklarının daha fazla sporla uğraşması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.