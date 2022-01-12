Bursaspor A takımı, U19 takımı ile maç yaptı. 2-0 sona eren maçta goller Namiq Alasgarov’dan geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da bugün sürpriz bir maç oynandı. Basın mensuplarına haber verilmeyen karşılaşmada yeşil-beyazlı takım U19 takımını 2-0 mağlup etti. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ndeki mücadelede golleri Namiq Alasgarov kaydetti. Bursaspor’da hazırlıklar yarın yapılacak olan idmanla birlikte devam edecek.
12 Oca 2022 - 15:04- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:05
Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.