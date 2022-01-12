12 Oca 2022 - 15:04- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:05

Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı
Namiq Alasgarov iki golle yıldızlaştı mask

Bursaspor A takımı, U19 takımı ile maç yaptı. 2-0 sona eren maçta goller Namiq Alasgarov’dan geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da bugün sürpriz bir maç oynandı. Basın mensuplarına haber verilmeyen karşılaşmada yeşil-beyazlı takım U19 takımını 2-0 mağlup etti. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ndeki mücadelede golleri Namiq Alasgarov kaydetti. Bursaspor’da hazırlıklar yarın yapılacak olan idmanla birlikte devam edecek.

12 Oca 2022 - 15:04 - Spor

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