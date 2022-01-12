12 Oca 2022 - 15:05- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:06

Efeler turnayı gözünden vurdu
Efeler turnayı gözünden vurdu mask

Türkiye Voleybol Ligi’nde kenti temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin şampiyon adaylarından Bursa temsilcisi Hekimoğlu Global Connect Travel'i ağırladı. Efeler rakibini 25/22, 27/25 ve 33/31'lik skorlar ile set vermeden mağlup ederken, otoriteleri de şaşırttı.

12 Oca 2022 - 15:05 - Spor

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