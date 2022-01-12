Efeler turnayı gözünden vurdu

Türkiye Voleybol Ligi’nde kenti temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin şampiyon adaylarından Bursa temsilcisi Hekimoğlu Global Connect Travel'i ağırladı. Efeler rakibini 25/22, 27/25 ve 33/31'lik skorlar ile set vermeden mağlup ederken, otoriteleri de şaşırttı.