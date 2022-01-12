Türkiye Voleybol Ligi’nde kenti temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin şampiyon adaylarından Bursa temsilcisi Hekimoğlu Global Connect Travel'i ağırladı. Efeler rakibini 25/22, 27/25 ve 33/31'lik skorlar ile set vermeden mağlup ederken, otoriteleri de şaşırttı.
12 Oca 2022 - 15:05- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:06
Efeler turnayı gözünden vurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.