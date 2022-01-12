Başkan Avcı yine hastanede !

Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı’nın sağlığı bir türlü düzelemiyor. Covid ve başka hastalıklar nedeniyle sık sık hastaneye yatan Avcı, bir süre önce başkanlığa aday olmadığını, istifa ettiğini açıklamıştı. Avı önceki gece yine hastaneye kaldırıldı.