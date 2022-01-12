Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı’nın sağlığı bir türlü düzelemiyor. Covid ve başka hastalıklar nedeniyle sık sık hastaneye yatan Avcı, bir süre önce başkanlığa aday olmadığını, istifa ettiğini açıklamıştı. Avı önceki gece yine hastaneye kaldırıldı.
12 Oca 2022 - 15:05- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:07
Başkan Avcı yine hastanede !
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.