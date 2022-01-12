Kocaelispor’un efsane futbolcusu Müjdat Afşin ölüm yıldönümünde anıldı. Takım arkadaşı levent Kılıçarslan da “Değerli kardeşim, mahalle ve takım arkadaşım, Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli yeteneklerden Müjdat Afşin kardeşimin 1998 yılı 10 ocak tarihinde ayrılışının yıl dönümü. Biz seni unutmadık, unutmayacağız. Allah mekanını cennet etsin... Amin!” mesajıyla andı.
12 Oca 2022 - 15:06- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:07
Kılıçarslan da Afşin’i andı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.