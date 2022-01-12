Kılıçarslan da Afşin’i andı

Kocaelispor’un efsane futbolcusu Müjdat Afşin ölüm yıldönümünde anıldı. Takım arkadaşı levent Kılıçarslan da “Değerli kardeşim, mahalle ve takım arkadaşım, Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli yeteneklerden Müjdat Afşin kardeşimin 1998 yılı 10 ocak tarihinde ayrılışının yıl dönümü. Biz seni unutmadık, unutmayacağız. Allah mekanını cennet etsin... Amin!” mesajıyla andı.