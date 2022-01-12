Kocaeli Basket şampiyon oldu

Kocaeli U 14 Basketbol Ligi Kocaeli Şampiyonu Kocaeli Basket Spor Kulübü oldu. Başarılı bir sezonu geride bırakan takım, bölge şampiyonalarına hazırlanan takım. Rekortmen eski milli atletimiz akademisyen Ertay Seyrek ‘in oğlu da şampiyon takımda yer aldı.