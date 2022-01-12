K.Mürsel Osmanlı’ya hiç acımadı: 9-0

Karamürsel FU18 takımı lige fırtına gibi başladı. Osmanlıspor karşısında deplasmanda 9-0 galip gelen takım, şakasının olmadığını gösterdi. Yönetim kurulu açıklamasında “Yıllardır camiamızı büyük bir gururla her alanda temsil etme başarısı gösteren Serkan Akdoğan'ın antrenör olarak çıktığı ilk resmi maçta U-18 takımımız 9 gol attı, gol yemedi. Çocuklar size güveniyoruz. Sanki çiçek bahçesi gibisiniz.” Dedi.