Karamürsel FU18 takımı lige fırtına gibi başladı. Osmanlıspor karşısında deplasmanda 9-0 galip gelen takım, şakasının olmadığını gösterdi. Yönetim kurulu açıklamasında “Yıllardır camiamızı büyük bir gururla her alanda temsil etme başarısı gösteren Serkan Akdoğan'ın antrenör olarak çıktığı ilk resmi maçta U-18 takımımız 9 gol attı, gol yemedi. Çocuklar size güveniyoruz. Sanki çiçek bahçesi gibisiniz.” Dedi.
12 Oca 2022 - 15:13- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:14
K.Mürsel Osmanlı’ya hiç acımadı: 9-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.