12 Oca 2022 - 15:13- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:14

K.Mürsel Osmanlı’ya hiç acımadı: 9-0
K.Mürsel Osmanlı’ya hiç acımadı: 9-0 mask

Karamürsel FU18 takımı lige fırtına gibi başladı. Osmanlıspor karşısında deplasmanda 9-0 galip gelen takım, şakasının olmadığını gösterdi. Yönetim kurulu açıklamasında “Yıllardır camiamızı büyük bir gururla her alanda temsil etme başarısı gösteren Serkan Akdoğan'ın antrenör olarak çıktığı ilk resmi maçta U-18 takımımız 9 gol attı, gol yemedi. Çocuklar size güveniyoruz. Sanki çiçek bahçesi gibisiniz.” Dedi.
# karamürsel

12 Oca 2022 - 15:13 - Spor

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