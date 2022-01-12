Darıcaspor'a yeni sponsor olan Fatih Vinç firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürüten Kenan Aydın, sözlerini bir bir yerine getiriyor. 1.Amatör Küme temsilcisi Darıcaspor ile forma sponsorluğu anlaşması imzalayan şirket yönetimine, Darıcaspor Başkan Vekili Başar Özkan da, yönetimi adına teşekkür etti.
12 Oca 2022 - 15:13- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:14
Teşekkürler Fatih Vinç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.