Teşekkürler Fatih Vinç

Darıcaspor'a yeni sponsor olan Fatih Vinç firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürüten Kenan Aydın, sözlerini bir bir yerine getiriyor. 1.Amatör Küme temsilcisi Darıcaspor ile forma sponsorluğu anlaşması imzalayan şirket yönetimine, Darıcaspor Başkan Vekili Başar Özkan da, yönetimi adına teşekkür etti.