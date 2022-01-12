Bilal Güvenaltın yuvaya döndü

30 Ocak’ta başlayacak ikinci yarı öncesi BAL takımları da takviyeleri sürdürüyor. Karamürsel de dış transferde iki sezondur Altınova Belediyespor forması giyen, Bölgesel Amatör Lig’e çıktığı sezonki takımın en önemli parçalarından olan Karamürsel’in çocuğu santrfor Bilal Güvenaltın ile anlaştı.