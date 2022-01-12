30 Ocak’ta başlayacak ikinci yarı öncesi BAL takımları da takviyeleri sürdürüyor. Karamürsel de dış transferde iki sezondur Altınova Belediyespor forması giyen, Bölgesel Amatör Lig’e çıktığı sezonki takımın en önemli parçalarından olan Karamürsel’in çocuğu santrfor Bilal Güvenaltın ile anlaştı.
12 Oca 2022 - 15:13- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:15
Bilal Güvenaltın yuvaya döndü
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.