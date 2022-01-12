Yuvacıklı takımına sahip çık

Yuvacık Spor Kulübünün yardım kampanyası sürüyor. “Haydi Başiskele, haydi Yuvacık, senin şehrin senin takımın” sloganıyla kampanya başlatan yönetim, yeniden çağrı yaptı. İşte kampanya numaraları…

YS10 YAZ 8071'E GÖNDER 10 TL BAĞIŞLA

YS20 YAZ 8071'E GÖNDER 20 TL BAĞIŞLA

YS50 YAZ 8071'E GÖNDER 50 TL BAĞIŞLA

YS100 YAZ 8071'E GÖNDER 100 TL BAĞIŞLA