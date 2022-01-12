‘Gecekondu’ya sürpriz var

1.Lig’de ikinci yarı ilk maçında Ümraniye’ye deplasmanda son dakikadaki penaltı golüyle yenilen Kocaelispor, konuk takım Ankaragücü karşısına bu kez eşit şartlarda çıkacak

SAHAYA ZAR ZOR ÇIKMIŞLARDI, ALKIŞLANDILAR

2021-2022 sezonuna 11 yıl aradan sonra 1.Lig takımı olarak dönen Kocaelispor, ikinci yarının ilk maçında Ümraniye’ye konuk oldu. Hakemin yarattığı faul sonrasında oluşan penaltıyla rakibine son dakikada yenilen takım, mücadelesiyle umut verdi. Sahaya çıkan kadro ise adeta kaos ortamında sunulan bir kadro gibiydi. Cisse’nin covid engeli, Dino’nun hazır olmaması, kaleci Korcan’ın formsuzluğu ve sakatlığı sonrası, sahaya çıkan kadronun fark yiyeceğini tahmin edenler, bambaşka bir takım izledi.

FARKLI BİR TAKIM HAZIRLANIYOR

Cumartesi akşamı bir başka şampiyon adayı takım Ankaragücü’nü konuk edecek Yeşil Siyahlılar, hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaelispor teknik heyeti, Menemen’den alınan süper oyuncu Rasheed’i on bire monte etmeye çabalarken, sakatlarla da yakından ilgileniyor. Bu arada yönetim Cuma akşamına kadar aralıksız olarak transfer çalışması yapacak ve burada da son anda alınacak bir oyuncu. Hazırsa kadroya dahil edilecek. Cisse’nin de yeni test sonrasında takıma katılacağı tahmin ediliyor. Kısacası, Ümraniye’den sonra bambaşka bir takımla sahaya çıkak Kocaelispor, “Gecekondu” lakabıyla tanınan Sarı Lacivertli ekibe sürpriz hazırlıyor.