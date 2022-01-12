12 Oca 2022 - 15:15- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:16

Musa Nizam taş gibi
Musa Nizam taş gibi mask

Kocaelispor’un tecrübeli oyuncusu, ilk yarının son haftalarında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Savunmanın kilit ismi Musa Nizam, Ümraniye maçında, kaleci İsmet ile birlikte adeta sahanın yıldızıydı. Özellikle sol stoper bölgesinde kuş uçurmayan Musa, Ankaragücü maçına da özel hazırlanıyor.
# Kocaelispor

12 Oca 2022 - 15:15 - Spor

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