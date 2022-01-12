 “Onurlu mücadele devam edecek”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan lider Ümraniye karşısında, son dakikada hakem hatasıyla gelen 1-0 yenilgiye karşın umudunu koruyor. Akçay “ “Onurlu mücadele nedeniyle oyuncularımı kutluyorum. Disiplinli bir oyunla başladık. Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip, Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz.” Dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.