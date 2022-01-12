12 Oca 2022 - 15:15- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:16

 “Onurlu mücadele devam edecek”
 “Onurlu mücadele devam edecek” mask
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan lider Ümraniye karşısında, son dakikada hakem hatasıyla gelen 1-0 yenilgiye karşın umudunu koruyor. Akçay “ “Onurlu mücadele nedeniyle oyuncularımı kutluyorum. Disiplinli bir oyunla başladık. Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip, Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz.” Dedi.
# Mustafa, Kocaelispor

12 Oca 2022 - 15:15 - Spor

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