 “Onurlu mücadele devam edecek”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan lider Ümraniye karşısında, son dakikada hakem hatasıyla gelen 1-0 yenilgiye karşın umudunu koruyor. Akçay “ “Onurlu mücadele nedeniyle oyuncularımı kutluyorum. Disiplinli bir oyunla başladık. Zaman zaman hücumlar da geliştirdik. Transfer çalışmalarıyla takımımızı güçlendirip, Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açmayı düşünüyoruz.” Dedi.