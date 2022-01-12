Başkent’te Dalcı krizi

Cumartesi akşamı İzmit’te Kocaelispor’a rakip olacak Ankaragücü takımı, Spor Toto 1. Lig’in 20’nci haftasında evinde Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı taraftarın istifa tezahüratları “İşimizin doğasında eleştiri var. Biz sadece şunu istiyoruz; maç bitene kadar yüzde yüz destek olsunlar. Taraftar bu takımın her şeyidir. Takımın bulunduğu bu ligden hoşnut olmadığını biliyoruz. Laik olduğu Süper Lig’de oynaması gerektiğini düşünüyorlar. Haklılar.” dedi.
12 Oca 2022 - 15:15- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:17
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.