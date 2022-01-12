Başkent’te Dalcı krizi

Cumartesi akşamı İzmit’te Kocaelispor’a rakip olacak Ankaragücü takımı, Spor Toto 1. Lig’in 20’nci haftasında evinde Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı taraftarın istifa tezahüratları “İşimizin doğasında eleştiri var. Biz sadece şunu istiyoruz; maç bitene kadar yüzde yüz destek olsunlar. Taraftar bu takımın her şeyidir. Takımın bulunduğu bu ligden hoşnut olmadığını biliyoruz. Laik olduğu Süper Lig’de oynaması gerektiğini düşünüyorlar. Haklılar.” dedi.