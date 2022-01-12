Sezonun ilk yarısında en çok eleştirilen isim olan, klası kabul edilen, ancak formsuzluğu nedeniyle okların hedefi olan Pereira, Ümraniye maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Bir de kritik gol kaçıran Pereira’nın üzerindeki ölü toprağını atması ve mücadele azmi, taraftarın da içini ısıttı. Ryan Babel’e benzer oyun sitiliyle sürpriz goller ve asistler yapabilen oyuncunun, aynı performans Ankaragücü maçında da göstermesi, gol atması ve attırması bekleniyor.
12 Oca 2022 - 15:16- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:17
Pereira’ya bir haller olmuş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ozıı - Forvet oynadı adam görmedınız mi dinlenme fırsatı buldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.