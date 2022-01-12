12 Oca 2022 - 15:16- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:17

Pereira’ya bir haller olmuş
Pereira’ya bir haller olmuş mask

Sezonun ilk yarısında en çok eleştirilen isim olan, klası kabul edilen, ancak formsuzluğu nedeniyle okların hedefi olan Pereira, Ümraniye maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Bir de kritik gol kaçıran Pereira’nın üzerindeki ölü toprağını atması ve mücadele azmi, taraftarın da içini ısıttı. Ryan Babel’e benzer oyun sitiliyle sürpriz goller ve asistler yapabilen oyuncunun, aynı performans Ankaragücü maçında da göstermesi, gol atması ve attırması bekleniyor.

12 Oca 2022 - 15:16 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ozıı - Forvet oynadı adam görmedınız mi dinlenme fırsatı buldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ocak 18:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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