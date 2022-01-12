Pereira’ya bir haller olmuş

Sezonun ilk yarısında en çok eleştirilen isim olan, klası kabul edilen, ancak formsuzluğu nedeniyle okların hedefi olan Pereira, Ümraniye maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Bir de kritik gol kaçıran Pereira’nın üzerindeki ölü toprağını atması ve mücadele azmi, taraftarın da içini ısıttı. Ryan Babel’e benzer oyun sitiliyle sürpriz goller ve asistler yapabilen oyuncunun, aynı performans Ankaragücü maçında da göstermesi, gol atması ve attırması bekleniyor.