12 Oca 2022 - 15:16- Spor G: 12 Oca 2022 - 15:17

Kadere bak !..
Kadere bak !.. mask

Kocaelispor, forma numaralarının serbest bırakıldığı yaklaşık çeyrek asırdır, sahada mutlaka bir 41 numarayla temsil edilmişti. Bu sezon yanlış seçimler ve beklenmedik sakatlıklar nedeniyle, şu an için “41” numara sahada yok. Zira bu formayı, annesi Kandıralı olan Taha Batuhan Yayıkçı almış ve sakatlık nedeniyle ilk yarı hiç giyememiş, 11 yıl sonra 1.Lig’e yüselen Kocaelispor’da 41 numara temsil edilememişti. Korcan kadroda tercih edilmeyince, takım Ümraniye karşısına 2. kaptanıyla çıktı.
# Kocaelispor

12 Oca 2022 - 15:16 - Spor

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