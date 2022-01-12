Kocaelispor, forma numaralarının serbest bırakıldığı yaklaşık çeyrek asırdır, sahada mutlaka bir 41 numarayla temsil edilmişti. Bu sezon yanlış seçimler ve beklenmedik sakatlıklar nedeniyle, şu an için “41” numara sahada yok. Zira bu formayı, annesi Kandıralı olan Taha Batuhan Yayıkçı almış ve sakatlık nedeniyle ilk yarı hiç giyememiş, 11 yıl sonra 1.Lig’e yüselen Kocaelispor’da 41 numara temsil edilememişti. Korcan kadroda tercih edilmeyince, takım Ümraniye karşısına 2. kaptanıyla çıktı.
12 Oca 2022 - 15:16- Spor Güncelleme: 12 Oca 2022 - 15:17
Kadere bak !..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.