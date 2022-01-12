Sanayide kadın istihdamını artırmak için kolları sıvadılar

Sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması ve sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin Kocaeli çalışmaları başladı. Eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınları; meslek lisesi, lise mezunu ve eğitimi devam eden gençleri hedefleyen projenin Kocaeli ayağının ilk toplantısı Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde hibrit olarak gerçekleştirildi.

İLK TOPLANTI YAPILDI

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Üst Kurul Üyesi ve Tezmaksan Makine YK Üyesi Fatma Aydoğdu, Tezmaksan Akademi Kurumsal Direktörü Yalçın Paslı, KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu ile KSO Üye İlişkileri Sorumlusu Seçkin Ökte toplantıya KSO Toplantı Salonu’ndan katılırken; Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ile icra kurulu üyeleri ise zoom üzerinden online olarak bağlandı.

ÖNEMLİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını KSO Başkanı Zeytinoğlu gerçekleştirdi ve şunları söyledi: “Öncelikle TOBB Başkanımıza projeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir yola çıkıyoruz. Kocaeli Türkiye’nin üretim sanayisinin yüzde 13’ünü yapan, ihracatı ve dış ticaretinde yüzde 20’den fazla payı olan bir kent. 81 ilin içerisinde yüzde 20’den fazla paya sahip olmak olağanüstü bir şey. Bizim rakamlarımız Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in verileriyle örtüşmüyor çünkü Türkiye’nin birinci ve ikinci büyük ihracatçısının ilimizde yaptığı üretimler İstanbul’a yazılıyor. Dolayısıyla bizim rakamlarımızın daha doğru olduğuna inanıyorum. Şehrimizin ülke ekonomisinde yüzde 20’nin üzerinde dış ticaret payı var.

KADINLARIN ÜRETİMDE OLMASINI ÇOK İSTİYORUM

Böyle büyük bir üretim olunca da üretimde ve diğer iş kollarında kadınların daha aktif bir pozisyonda olmalarını şahsen çok istiyorum. İş gücüne katılım noktasında bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya ile nüfusumuz aynı. Almanya’da çalışan kişi sayısı 46 milyonun üzerinde iken aynı nüfuslu Türkiye’de çalışan kişi sayısı 29 milyon. Yani 17 milyon açığımız var ve bunun çok büyük bir kısmı kadınların iş hayatına katılamamalarından kaynaklandığına inanıyorum. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. El birliğiyle üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu projenin başarıya ulaşması için çalışacağız ve pes etmeyeceğiz.”

KOCAELİ HAREKETİNİ BAŞLATIYORUZ

Ardından söz alan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, “Ayhan Başkanıma ve Günseli Başkanıma bize inandığı ve güvendiği için teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli’de bu hareketi çok güzel bir şekilde başlatacağımıza ve bunun Türkiye genelinde uygulanabilir hale geleceğine yürekten inanıyorum. Eğer bunu başarabilirsek Kocaeli’den başlayarak kadınların sanayi işkollarında yükselmesini, daha çok yer almasını ve ekonomiye katkı vermesini sağlamış olacağız. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.

PROJE EN ÇOK KOCAELİ’YE YAKIŞACAK

Toplantıda konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, “Sanayide Kadın Eli’ projesinde sanayi istihdamına çok daha fazla kadının dahil olması gerektiği inancıyla yola çıktık. Bir projenin devam etmesi ve kalıcı olabilmesi için ihtiyacı olanların işin içinde olması lazım. Ben Kocaeli’nin bu anlamda diğer illerden daha farklı bir noktada olacağına inanıyorum. Bu projenin en çok yakışacağı Kocaeli diye düşünüyorum çünkü Kocaeli’nin, yüzde 41’i sanayiden kaynaklanan bir ekonomisi var. Bu anlamda bir Kocaeli modeli yaratılabilir. Projenin ilerlemesi açısından Ayhan Bey’in yanımızda olması önemli. Nurcan Başkanıma çok inanıyorum. Bu bir kontak, biz konağı çevireceğiz ama sürdürülebilir kılınması için Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulumuzdaki hanımefendilerin çok fazla çalışması lazım. Bu projenin takipçisiyiz” dedi. Toplantı, proje kapsamında yapılabilecek çalışmaların görüşülmesiyle devam etti. Sanayide kadın istihdamının artırılması planlanan proje kapsamında ilk iş bölgenin ihtiyacına göre proje ortaklarıyla birlikte eğitimler düzenlenmesi ve eğitime katılanların sertifikalandırılması olacak. Ardından adaylar ile sektör temsilcileri buluşturulacak.