Kartepe’de yoğun kar yağışı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 15 Aralık 2021 tarihinde yüksek kesimlerde kar yağışı başlamış ve kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşmıştı. Sonrasında ise kar yağışı etkisini kaybetmişti. Beklenen yağışlar, dün gece saatleri itibariyle etkisini yeniden gösterdi. Adeta gelinliğini giyen Kartepe’de yoğun karın tadını en çok öğrenciler çıkardı. Bazı okullar öğrencilerini yoğun ders dönemlerinde soluklanmaları için Kartepe’ye çıkardı. Doyasıya eğlenen öğrenciler, kayak yapıp kartopu oynadı.
Kartepe’ye gelen Şevval Çoban, “Uzun zamandır kar görmemiştim. Bana adeta eğlence kattı. Yoğun sınav döneminde bu arayı vermek çok iyi hissettirdi. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan yüksek kesimlerin haricinde Kartepe’nin ilçe merkezine de yakın zamanda kar düşmesi bekleniyor. Ulaşımın aksamaması için kar timlerinin çalışmaları da son sürat devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sirintepeli - Sevim koş ebenizin yüksek yerlerine kar yağıyor.zenginler koşun koşun gelin.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.