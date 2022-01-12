Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi

Olay, Gebze’nin Hacı Halil Mahallesi 1215 Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanında bulunan bir dükkan içerisinde sobanın kapağının açık bırakılması üzerine iş hanını duman sardı. Dumanları gören vatandaşlar yangın çıktığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, bölgeye girebilmek için kullanacakları acil çıkış alanının önüne araçların park edildiğini görünce, güzergahlarını değiştirerek olay yerine daha çok daha uzak bir noktadan giriş yaptı. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte duman iş hanından tahliye edildi.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz - O araçlara park cezasının 10 katı ceza verilsin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.