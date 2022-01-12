Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sosyalmeyda hesabı üzerinden duyuran Tavşancıl Belediyesi kurucu başkanı ve CHP Kocaeli geçmiş dönem milletvekili Salih Gün, entübe edildi. Öte yandan, Salih Gün'ün yakınlarının da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü, annesinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.