12 Oca 2022 - 16:18- Gündem G: 12 Oca 2022 - 16:20

Salih Gün entübe edildi

Tavşancıl Belediyesi kurucu başkanı ve CHP Kocaeli geçmiş dönem milletvekili Salih Gün, entübe edildi

Salih Gün entübe edildi mask

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sosyalmeyda hesabı üzerinden duyuran Tavşancıl Belediyesi kurucu başkanı ve CHP Kocaeli geçmiş dönem milletvekili Salih Gün, entübe edildi. Öte yandan, Salih Gün'ün yakınlarının da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü, annesinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
# chp

12 Oca 2022 - 16:18 - Gündem

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