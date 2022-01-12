“AKP babalar gibi sattı, biz tek tek geri alacağız”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türkiye’nin özelleştirme yoluyla elinden çıkan servetlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. BTP liderinin son örnekleri TAKSAN ve ETİ Gümüş oldu. Hüseyin Baş Kayseri İncesu’daki TAKSAN ile ilgili olarak şu bilgileri verdi; “TAKSAN A.Ş. 2003 yılında, yıllık kârı 1.250 milyon $ iken, kasasında 1.8 milyon TL nakdi, 30 milyon $ değerindeki mal varlığı ile 10 milyon $'a satıldı.

BTP lideri Hüseyin Baş ETİ Gümüş özelleştirmesiyle ilgili de şu dikkat çekici paylaşımı yaptı; “Eti Gümüş A.Ş. 2004 yılında yıllık 20 milyon $ değerinde gümüş üretimi yapar halde şirkete ait ruhsatlı sahada toplam 12 milyar $’lık rezervi ile 41 milyon $’a Yıldızlar Holding’e satıldı. Geri Alacağız!”

“Sattıklarını geri alacağız”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hafta sonu İstanbul’da katıldığı bir programda özelleştirme politikasını eleştirdiği bir konuşma yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

“Bugün size söz veriyorum; Cumhuriyetin kazanımı olan hangi fabrika kapatıldıysa tekrar açacağız, Cumhuriyetin kazanımı olan hangi fabrika, işletme satıldıysa geri alacağız, geriye dön marş marş diyeceğiz.” diyen BTP lideri Baş şunları da söyledi; “Cumhuriyetimizin, vatanımızın, milletimizin, toprağımızın altında hangi madenimiz, hangi kıymetimiz varsa bunu da Türk milleti olarak biz işleteceğiz, size söz veriyorum. Öyle yağma yok; dedelerimiz at üstünde yıllarca savaşacak, kanlarıyla bu toprakları boyayacak, Atatürk çıkacak - derbeder bir ülke, hiçbir şey yok - fabrikasını kuracak, şehirler oluşturacak, ziraatını yapacak, mühendisliklerini yapacak, Amerikalara kaçmış Türk mühendislerini geri getirecek... Sen geleceksin babalar gibi satacaksın! İşte bizim millet olarak bu gaflet uykusundan uyanma vaktimiz geldi.”