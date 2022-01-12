Başiskele’de ilçe halkının sevgisini kısa sürede kazanan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, dün cerrahi bir operasyon geçirdi. Medikal Park Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Başkan Ayşe Sönmez Rüzgar, halen hastanede tedavi altında bulunuyor.
12 Oca 2022 - 16:49- Siyaset Güncelleme: 12 Oca 2022 - 16:50
İYİ Partili Başkan Rüzgar ameliyat oldu
Başiskele’de ilçe halkının sevgisini kısa sürede kazanan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, dün cerrahi bir operasyon geçirdi. Medi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.