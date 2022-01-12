İYİ Partili Başkan Rüzgar ameliyat oldu

Başiskele’de ilçe halkının sevgisini kısa sürede kazanan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, dün cerrahi bir operasyon geçirdi. Medikal Park Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Başkan Ayşe Sönmez Rüzgar, halen hastanede tedavi altında bulunuyor.