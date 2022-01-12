Tahliye talebinde bulunan gemideki çalışan operasyonla kurtarıldı

Kefken Adası önlerinde seyir eden Arklow Moor isimli yük gemisindeki bir mürettebat tıbbi tahliye talebinde bulundu. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler hemen harekete geçerek gemiye ulaştı. Dalgaların arasında güçlükle gemiye yanaşan ekipler, kötü hava şartlarına rağmen başarılı bir operasyonla mürettebatı kendi teknelerine almayı başardı. Kıyıya getirilen gemi çalışanı sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon anı ise anbean kaydedildi.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.