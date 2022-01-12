12 Oca 2022 - 18:31- Asayiş G: 12 Oca 2022 - 18:32

1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de bahçeye tavuk girmesi sebebiyle 25 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi tutuklandı mask

Olay, 8 Ocak günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan İpek’in (25) bahçesindeki tavuklar komşusunun bahçesine girmeye başlayınca tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek, komşuları tarafından bıçaklandı. İpek’in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, 7’si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. E.M., İ.M. ve D.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.M.M., Ö.E.D. ve İ.M. isimli şahıslar tutuklandı.

# Sokak

12 Oca 2022 - 18:31 İHA Kocaeli- Asayiş

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