1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi tutuklandı

Olay, 8 Ocak günü İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan İpek’in (25) bahçesindeki tavuklar komşusunun bahçesine girmeye başlayınca tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek, komşuları tarafından bıçaklandı. İpek’in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, 7’si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. E.M., İ.M. ve D.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.M.M., Ö.E.D. ve İ.M. isimli şahıslar tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.