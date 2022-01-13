13 Oca 2022 - 11:05- Gündem G: 13 Oca 2022 - 11:07

Prometeon Türkiye, kıdem ödülleri törenini gerçekleştirdi

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticar...
Prometeon Türkiye, kıdem ödülleri törenini gerçekleştirdi mask
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Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten Prometeon Tyre Group, Kocaeli Fabrikası’nda kıdem ödülleri törenini düzenledi. Kocaeli’deki ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye fabrikasında kıdem alan yönetici ve çalışanlara plaketleri takdim edildi. 

Fabrika ARGE tesislerinde düzenlenen ilk törende Prometeon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, İnsan Kaynakları Direktörü Nil Himmetoğlu, Üretim Direktörü Murat Harputlu, Lastik İş  işyeri baştensilcisi Bora Altay ve işyeri temsilcileri hazır bulundular.

 Prometeon Türkiye CEO’su Gökçe Şenocak, Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer ve İnsan Kaynakları Direktörü Nil Himmetoğlu yaptıkları konuşmalar Prometeon Türkiye çalışanlarına emeklerinden dolayı hem de ailelerine desteklerinden ötürü teşekkür edip kıdem alanları kutladılar. Törende; koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 yıl kıdem alan 4, 25 yıl kıdem alan 41 çalışana plaketleri takdim edildi. 10 yıl kıdem alan 157 çalışana, 15 yıl kıdem alan 33 çalışana, rozet, plaket ve hediyeleri kısımlarında bölüm müdür ve yöneticileri tarafından takdim edildi.

13 Oca 2022 - 11:05 - Gündem

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