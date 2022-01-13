Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile hafta sonu iki U-18 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre yarın cumartesi Şekerpınar Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çayırova Fatih Spor- Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor U-18 maçı aynı gün aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Pazar günü ise Tavşancıl Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar - 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler U-18 lig müsabakası, aynı gün aynı saatte Çerkeşli Stadı’nda oynanacak.
13 Oca 2022 - 11:22- Spor Güncelleme: 13 Oca 2022 - 11:23
Gençlerin 2 maçında değişiklik var
Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile hafta sonu iki U-18 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre yarın cumartesi Şekerpınar Stadı’nda sa...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.