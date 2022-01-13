13 Oca 2022 - 11:22- Spor G: 13 Oca 2022 - 11:23

Gençlerin 2 maçında değişiklik var

Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile hafta sonu iki U-18 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre yarın cumartesi Şekerpınar Stadı’nda sa...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gençlerin 2 maçında değişiklik var mask

Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile hafta sonu iki U-18 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre yarın cumartesi Şekerpınar Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çayırova Fatih Spor- Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor U-18 maçı aynı gün aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Pazar günü ise Tavşancıl Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar - 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler U-18 lig müsabakası, aynı gün aynı saatte Çerkeşli Stadı’nda oynanacak.
# Çayırova, eğitim, Dilovası

13 Oca 2022 - 11:22 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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