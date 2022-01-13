Gençlerin 2 maçında değişiklik var

Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile hafta sonu iki U-18 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Buna göre yarın cumartesi Şekerpınar Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çayırova Fatih Spor- Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor U-18 maçı aynı gün aynı statta saat 17.00’de başlayacak. Pazar günü ise Tavşancıl Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Dilovası Yıldızlar - 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler U-18 lig müsabakası, aynı gün aynı saatte Çerkeşli Stadı’nda oynanacak.