13 Oca 2022 - 11:24- Gündem G: 13 Oca 2022 - 11:25

Kartepe Belediyesi’nden Karfest 2022 açıklaması

Kartepe Belediyesi, 2020 yılında ilk kez gerçekleştirdikleri Kartepe KARFEST 2022 Festivali hakkında açıklama yaparak, kamuoyunu bilgilendirdi. Kartepe Belediyesi web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada;

Kartepe Belediyesi’nden Karfest 2022 açıklaması mask

“Kıymetli Kartepeliler;

Değerli Kamuoyu;

2020 yılında ilkini büyük bir ilgi, coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz ve bu kış ikincisini düzenlemek üzere ön hazırlıklarına başlamış olduğumuz “2022 Kartepe KARFEST” festivalimizi; tüm dünyada devam eden Covid-19 salgının son günlerde geldiği nokta ve seyrin devamının net bir şekilde öngörülememesi sebebiyle erteleme kararı almış bulunuyoruz. Önceliğimiz her zaman ve her koşulda halkımızın sağlığı olmuştur ve bu bağlamda sevdiklerimizi riske atmamak temel sorumluluklarımızdan birisidir. Festivalimizi, uygun ve sağlıklı koşulların oluştuğu ilk fırsatta, dopdolu bir içerikle yeniden düzenleyeceğiz. Özellikle gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz.

Kartepe Belediyesi olarak aldığımız duyum ve bilgilendirmeler ışığında; bölgemizin en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olan Kartepe’mizde, Ocak ayı içerisinde özel turizm acentelerinin Karfest ve/veya benzer isimlerle düzenlemeyi planladıkları festival, konser vb. etkinliklerin hiç biriyle belediyemizin ilişkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu hassasiyetle sağlıklı ve mutlu günler diler,

Bilgilerinize sunarız.

Saygı ve sevgilerimizle,” denildi.

# Kartepe, covid-19
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kartepe Belediyesi’nin starı “Sevgili Yönetmenim”de   mask
Kartepe Belediyesi’nin starı “Sevgili Yönetmenim”de  
Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır mask
Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır
Kartepe’ye muhteşem meydan mask
Kartepe’ye muhteşem meydan
Kartepe Belediyesi’nde eğitimlere devam ediliyor   mask
Kartepe Belediyesi’nde eğitimlere devam ediliyor  
Başkan Kocaman motosikletçileri kabul etti mask
Başkan Kocaman motosikletçileri kabul etti
Kartepe Belediyesi “İlçe sıfır atık belgesi” aldı mask
Kartepe Belediyesi “İlçe sıfır atık belgesi” aldı
Kocaman’dan emekli olan 42 personele teşekkür plaketi   mask
Kocaman’dan emekli olan 42 personele teşekkür plaketi  
Kocaman’dan yeni yıl mesajı mask
Kocaman’dan yeni yıl mesajı
Kartepe Belediyesi’nden yılbaşı tedbirleri mask
Kartepe Belediyesi’nden yılbaşı tedbirleri
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Kartepe’de açıldı mask
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Kartepe’de açıldı

13 Oca 2022 - 11:24 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.529.422 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Prometeon Türkiye, kıdem ödülleri törenini gerçekleştirdi mask
Prometeon Türkiye, kıdem ödülleri törenini gerçekleştirdi
Sepetçiler halkı çok amaçlı parktan memnun mask
Sepetçiler halkı çok amaçlı parktan memnun
Onlarca yıl sonra ilk defa musluklardan sıcak su aktı mask
Onlarca yıl sonra ilk defa musluklardan sıcak su aktı
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi mask
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi
Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu mask
Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Meteoroloji'den 19 kente yoğun kar uyarısı! mask
Meteoroloji'den 19 kente yoğun kar uyarısı!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL