Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda çalışma yaptı. Özellikle Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplanırken, iş makineleri ile çalışma yürütülüp, açık tutulmaya çalışıldı. Buzlanmaya karşı da tuzlama yapıldı. Kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam ederken, belediye ekipleri ise üst geçitlerde de temizlik yapıp, buzlanmaya karşı yollara ve geçitlere solüsyon döktü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.