13 Oca 2022 - 11:44- Gündem G: 13 Oca 2022 - 11:46

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri de ulaşıma açık tutmak için yollara solüsyon döktü. 
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı mask
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Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda çalışma yaptı. Özellikle Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde yollar karla kaplanırken, iş makineleri ile çalışma yürütülüp, açık tutulmaya çalışıldı. Buzlanmaya karşı da tuzlama yapıldı. Kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam ederken, belediye ekipleri ise üst geçitlerde de temizlik yapıp, buzlanmaya karşı yollara ve geçitlere solüsyon döktü. 
# Başiskele, Kartepe

13 Oca 2022 - 11:44 - Gündem

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